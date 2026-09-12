Роналдо през сълзи: Наградата е за Еузебио
Адриана Лима утеши Рибери след церемонията в Цюрих
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Адриана Лима утеши Рибери след церемонията в Цюрих
Лисабон. Еузебио никога не ме беше предавал до деня, в който почина. Той обеща да си отиде последен, каза един от най-добрите приятели на легендата Ан...
Израснах с него, безсмъртен е, скърби Моу
Лисабон. Световната легенда на футбола Еузебио почина на 71-годишна възраст. Според информацията, разпространена от бившия му клуб Бенфика, португалец...