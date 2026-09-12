Поли надпя Евросъюза (ОБЗОР)
Хитът й четвърти на "Евровизия", пред нея са само Украйна, Австралия и Русия Над 200 милиона зрители по света станаха свидетели на телевизионното шоу...
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Хитът й четвърти на "Евровизия", пред нея са само Украйна, Австралия и Русия Над 200 милиона зрители по света станаха свидетели на телевизионното шоу...
Гледайте на живо ТУК Хиляди българи у нас и по света тръпнат в очакване на финала на "Евровизия 2016". Грандиозното шоу започна в 22 часа в Стокхолм...
Големият финал на "Евровизия 2016" започна в 22 часа тази вечер и се излъчва на живо по БНТ и БНТ HD. Поли Генова излезе на сцената в Стокхолм, за да...
България може да спечели "Евровизия". Това пише британското издание "Metro" по повод финала на песенния конкурс, отбелязва БНТ. Коефициентът за побе...