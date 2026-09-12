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"Литекс" писа 6-ца на "Етър"

"Литекс" писа 6-ца на "Етър"

Ловеч. "Литекс" смаза "Етър" Велико Търново с 6:1 на Градския стадион в Ловеч в мача от 21-ия кръг в А група. Във временното класиране "оранжевите" се...

10 април | 18:37
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