Спасение: Транспортен бос оглави новия "Етър"
Бизнесменът Александър Нанков бе избран за председател на Управителния съвет на новия "Етър". Ръководството на клуба проведе първа работна среща в каб...
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Бизнесменът Александър Нанков бе избран за председател на Управителния съвет на новия "Етър". Ръководството на клуба проведе първа работна среща в каб...
Велико Търново. Новият футболен сезон за болярите ще започне на чисто, с нов отбор, който ще се казва „Етър Велико Търново", обяви кметът Даниел Панов...
Ловеч. "Литекс" смаза "Етър" Велико Търново с 6:1 на Градския стадион в Ловеч в мача от 21-ия кръг в А група. Във временното класиране "оранжевите" се...