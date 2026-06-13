Губернатор призова институции за решаването на проблемите на ромите
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов свика заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. То с...
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Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов свика заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. То с...