Карадайъ: Българският етнически модел е пример за Балканите
ДПС ще продължи да работи в подкрепа за членството на всички държави от Западните Балкани в Европейския съюз, каза лидерът на ДПС
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ДПС ще продължи да работи в подкрепа за членството на всички държави от Западните Балкани в Европейския съюз, каза лидерът на ДПС
Две на пръв поглед несвързани събития накараха жителите на два града - Велико Търново и Правец, да настръхнат. И да стягат обществени протести против...
Плевен. „Украинската криза показа, че нашият, българският етнически модел, е безалтернативен", заяви в Плевен лидерът на ДПС Лютви Местан. Той посочи...