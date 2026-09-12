Брокерите на имоти искат регулация на дейността си
София. Задължителни правила за работа, изисквания за образователен ценз, работа в офис, професионална застраховка и вписване на посредниците в регистъ...
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София. Задължителни правила за работа, изисквания за образователен ценз, работа в офис, професионална застраховка и вписване на посредниците в регистъ...
София. Професионално-етичен кодекс има вече Българският медиен съюз. Той бе подписан в сряда вечер на тържествена церемония в резиденция „Лозенец". В...
Лекарите ни казват, ако са объркали лечението ни, и ако имат финансови интереси
София. Александър Методиев, по-познат като бате Сали в ромската махала в Самоков, е най-новият член на Комисията по вероизповеданията и парламентарнат...