Наследница на Луи XVI направи дарение за болница във Варна
Графиня Естер дьо Помери от Швейцария направи щедро дарение от електрически легла, инвалидни колички, ортопедични кресла, проходилки за възрастни, бол...
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Графиня Естер дьо Помери от Швейцария направи щедро дарение от електрически легла, инвалидни колички, ортопедични кресла, проходилки за възрастни, бол...