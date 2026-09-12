Съживяват естакадата при нос Шабла за 6 млн.
6 186 353 лева струва проектът Морската естакада при нос Шабла ще бъде напълно възстановена. Ремонтът бе изключително наложителен след като дълги год...
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6 186 353 лева струва проектът Морската естакада при нос Шабла ще бъде напълно възстановена. Ремонтът бе изключително наложителен след като дълги год...
Съоръжението определя морската граница на страната ни "Обектът е воден и му се полагаше да бъде открит във вода" - с тези думи проф. Райна Бърдарева...
Строителството на кръстовището на две нива между булевардите "Иван Гешов" и "България" може вече да започне. На последна инстанция съдът е отхвърлил о...
София. "Надяваме се в рамките на май да започнем строителните дейности по естакадата при нос Шабла". Това каза министърът на транспорта, информационни...
Добрич. Община Шабла е получила отговор на писмото си, с което алармира транспортното министерство за рушащата се естакада в морето срещу фара на нос...