Путин се уплаши. Отправи необичайна молба към Турция
Анкара изумена, отказва на президента
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Анкара изумена, отказва на президента
София. Министрите на здравеопазването и вътрешните работи стигнаха до решение по казуса с побоите над медицински служители - полицейски патрули ще еск...
Полицейски ескорт за бентлито на Митко С ВИП статут в "Монако" се ползва Димитър Бербатов, научи "Стандарт". Сред милионерите във футболния тим той е...
Рим. Папа Франциск получи предложение за президентски ескорт, но го отхвърли и предпочете да пътува с личната си кола по време на своята първа официал...