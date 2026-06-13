Олег Газманов: Музикантите правят света по-добър
Олег Газманов и неговата група "Ескадрон" пристигнаха вчера в София. Концертът им довечера в зала 1 на НДК е по покана на "Жокер медиа". "Руската и бъ...
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Олег Газманов и неговата група "Ескадрон" пристигнаха вчера в София. Концертът им довечера в зала 1 на НДК е по покана на "Жокер медиа". "Руската и бъ...