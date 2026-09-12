Кантона: Дешан е момче за всичко
Макар и заплашен със съд, Ерик Кантона не си затваря устата. След като беше предупреден, че може да му бъде потърсена отговорност за расистките изказв...
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Макар и заплашен със съд, Ерик Кантона не си затваря устата. След като беше предупреден, че може да му бъде потърсена отговорност за расистките изказв...
Подготовката на Франция за Евро 2016 ще върви паралелно със съдебен процес. Селекционерът на петлите Дидие Дешан заяви, че ще съди Ерик Кантона за обв...
Не са много „старите" футболисти, които ще бъдат посрещнати като герои, колкото днешните, световноизвестни звезди. Ерик Кантона не е просто герой, той...
Легендата на "Ман Юн" Ерик Кантона се включи в кампанията на английския "Бат Сити", която цели скромния тим от шестото ниво на футбола да стане собств...
Лондон. Легендата на Манчестър Юнайтед Ерик Кантона е бил арестуван за нападение над човек в Лондон в сряда. Бившата звезда на "червените дяволи"...