Късо съединение в Къщата на любовта. Ергените се хванаха за гушите
Елвиса се нахвърли върху Виктор
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Елвиса се нахвърли върху Виктор
Стив Мартин посрещна първородната си рожба на 67
Актьорът Юлиан Костoв
Единствената сватба за годината прати невеста от селото в Холандия 100 мъже търсят булки, но момите бягат в Ардино, Кърджали и чужбина Както навсякъ...
Станислав Яневски и Гъмзата вече действат соло
Те са млади, светът е техен, но са соло