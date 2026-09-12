Сърбин приземи самолет след взрив на борда (ОБЗОР)
Дупка зейнала в корпуса на 4000 м височина, човек излетял през нея Самолет се приземи по чудо в Сомалия след взрив във въздуха, като повечето пътници...
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Дупка зейнала в корпуса на 4000 м височина, човек излетял през нея Самолет се приземи по чудо в Сомалия след взрив във въздуха, като повечето пътници...
Турската националистическа организация "Сивите вълци" може да е подготвила терористичния акт на борда на руския Еърбъс А321, който се разби над Синай...
Товарач на летището в Шарм ел Шейх е поставил бомбата в руския Еърбъс А321, който се разби на 31 октомври 2015 г. над Синайския полуостров. Това са ра...