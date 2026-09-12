Враца с рейсове на "Ер Франс"
Автобуси на националния авиопревозвач на Франция, ползвани на летището в Белгия, ще сменят тролейбусите във Враца. Превозните средства вече са в града...
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Автобуси на националния авиопревозвач на Франция, ползвани на летището в Белгия, ще сменят тролейбусите във Враца. Превозните средства вече са в града...
Рекордно дългата стачка на пилотите на френския въздушен превозвач "Ер Франс" (15-28 септември) ще струва около 500 млн. евро на групата "Ер Франс - К...
Париж. Ер Франс е изчислил, че стачката на пилотите миналия месец стачка ще струва около 500 млн. евро в загубени приходи, предаде Би Би Си. Авиопр...
Много известни личности разпускат с голф на игрище "Тракийски скали"
Париж. Пилотите на Ер Франс обявиха края на стачката, която продължи 13 дни, предаде АФП, позовавайки се на информация от пилотските синдикати. Синди...
Париж. Френският национален превозвач Ер Франс предвижда да изпълни половината от планираните полети в петък, предаде БНР. Причината е в продължаваща...
Париж. 8-дневният протест на пилотите на авиокомпанията "Ер Франс" ще стане безсрочен. Това обявиха те, след като ожесточеният трудов спор компанията...
Париж. До декември проекта за развитието в Европа на нискобюджетния си филиал "Трансавиа" (Transavia) ще бъде спрян. Това обяви ръководството на френс...
Париж. Вече втора седмица стачката на пилотите от френската авиокомпания „Ер Франс" продължава. Очаква се да бъдат изпълнени едва 41% от полетите в по...
Париж. Air France съобщи, че пилотите, които протестират срещу орязване на разходите и ново разширяване на стратегията за поделението на компанията Tr...
Париж. Заради масовата стачка на пилотите на „Ер Франс" в четвъртък компанията ще извърши едва 40% от предвидените курсове, предаде AFP. От понеделни...
Париж. Едноседмичната стачка на пилотите от авиокомпания "Ер Франс" продължи днес с отмяна на 60% от планираните полети. Протестът започна в понеделни...
Париж. 60% от пилотите на френската авиокомпания Ер Франс участват в обявената от днес едноседмична стачка. Едва 40% от днешните полети са осигурени,...
Париж. 1,3 тона чист кокаин са били намерени от френската полиция на борда на самолет на "Ер Франс", съобщи късно снощи министърът на вътрешните рабо...
Париж. Авиокомпанията "Ер Франс" потвърди решението за съкращаване на допълнителни 2500 работни места през 2014 година, предаде АФП. Говорител на ком...
Париж. Отложиха полет на френската авиокомпания „Ер Франс" днес заради подозрителен пакет в самолета, предаде АФП.Самолетът е тръгвал тази сутрин от п...