Всичко за Ер Франс

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Враца с рейсове на "Ер Франс"

Враца с рейсове на "Ер Франс"

Автобуси на националния авиопревозвач на Франция, ползвани на летището в Белгия, ще сменят тролейбусите във Враца. Превозните средства вече са в града...

19 март | 20:00
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Приключи стачката в Ер Франс

Приключи стачката в Ер Франс

Париж. Пилотите на Ер Франс обявиха края на стачката, която продължи 13 дни, предаде АФП, позовавайки се на информация от пилотските синдикати. Синди...

28 септември | 13:00
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