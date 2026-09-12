Епископската базилика - красива и дигитална
Най-новият музей на Пловдив събира туристите
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Най-новият музей на Пловдив събира туристите
Епископската базилика на Филипопол ще бъде открита на 18 април 2021 г.
Първите метри реставрирани мозайки вече са върнати в Епископската базилика на Филипопол
Жители и гости на Сандански ще отбележат Европейската нощ на музеите в Епископската базилика в града. Специално за празника на 21 май туристическият о...
Сандански. Епископската базилика в Сандански вече е възстановена в автентичния й вид. В момента се довършва фасадата на сградата, а в близките дни пре...