Цяла нощ бдение пред мощите на Св. Лука
Богородският епископ Антоний, викарий на Руския патриарх, и Пловдивският митрополит Николай със Светите мощи
Следете всички новини, анализи и коментари за Епископ Антоний. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Богородският епископ Антоний, викарий на Руския патриарх, и Пловдивският митрополит Николай със Светите мощи
Откриваме църковна община на Балеарските острови, казва митрополитът
Берлин. Епископ Антоний е събрал повече гласове при вота в Берлин днес, който определи двамата претенденти за митрополитския престол в Европа. Конкуре...