Десетки на брега на Дунав. Голямото плуване
Всички участници получиха грамоти
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Всички участници получиха грамоти
А, ти "ЗаВарна ли се?" - така се нарича неформалната група, създадена от 28-годишния варненец Явор Арнаудов
Стара Загора. Първият аеробатичен български самолет, с които ще могат да се правят всякакви фигури от висшия пилотаж, скоро може да полети. Автор на п...