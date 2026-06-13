Министърът на земеделието откри Еньовденския събор
Пъстър Еньовденски празник събра стотици почитатели на традиционните български ястия, занаяти и музика в Старозагорските минерални бани. Ежегодният Ен...
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Пъстър Еньовденски празник събра стотици почитатели на традиционните български ястия, занаяти и музика в Старозагорските минерални бани. Ежегодният Ен...
Уникален фестивал събира стотици хора от три държави Истинско приключение за гостите от страната и чужбина в навечерието на Еньовден ще има в гоцедел...
В неделя ще се проведе традиционният Еньовденски събор на Старозагорските бани. Съборът на първата жътва, билко-водолечението и здравословното хране...