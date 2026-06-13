Депутати отхвърлиха опит за саботаж на енергийния закон
НЕК да продължи да изкупува скъпия ток от неефективните когенерации до 30 юни. За това настоя лобито на скъпата "кафява" енергия, което се опита да от...
Следете всички новини, анализи и коментари за Енергиен Закон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
НЕК да продължи да изкупува скъпия ток от неефективните когенерации до 30 юни. За това настоя лобито на скъпата "кафява" енергия, което се опита да от...