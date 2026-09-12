България е с важна роля за Европейския енергиен съюз
България играе важна роля за изграждането на Европейския енергиен съюз. Това заяви еврокомисарят по конкуренцията Маргретe Вестагер след срещата си с...
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България играе важна роля за изграждането на Европейския енергиен съюз. Това заяви еврокомисарят по конкуренцията Маргретe Вестагер след срещата си с...
Изграждането на Европейския енергиен съюз е от изключително значение за задълбочаване на процеса на европейска интеграция и за повишаване на енергийна...
Русия и Китай се насочват към създаване на стратегически енергиен съюз. Това заяви в интервю за информационните агенции ТАСС и Синхуа руският президен...
Държавните глави на страните членки в Европейския съюз постигнаха съгласие за създаването на общ енергиен съюз. Това стана в първия ден на редовния съ...
Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представи днес стратегията за Европейски енергиен съюз. Рамковата стратегия е пакет от...
Еврокомисията утвърди стратегията за създаването на Енергиен съюз, съобщи еврокомисарят Марош Шефчович. Основната му цел е да очертае политиката на Ев...
Москва. "Никоя държава не може да откаже доброволно енергиен съюз с Русия", това заяви руският президент Владимир Путин във връзка с бъдещето на проек...