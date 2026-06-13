Израел работи за енергиен мир със съседите
Йордания, Египет и палестинците може да внасят синьото гориво Израел е държава, интересна със своята политика, икономика и история. Днес "Стандарт" п...
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Йордания, Египет и палестинците може да внасят синьото гориво Израел е държава, интересна със своята политика, икономика и история. Днес "Стандарт" п...