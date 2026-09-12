Къде остана палецът?
Новите бутони на Фейсбук предизвикаха спорни реакции
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Новите бутони на Фейсбук предизвикаха спорни реакции
Британска компания представи ПИН код от емотикони като алтернатива на традиционните четирицифрени ПИН кодове, които използваме за достъп до банковите...
Интернет изтри цял един свят София. Наблюдавам пет-шестгодишното мъниче, което се е зазяпало в надпис и мърда устни, явно опитвайки се да прочете как...