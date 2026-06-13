Емилия Кларк събира пари с онлайн вечеря
Актрисата се включи в борбата срещу вируса
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Актрисата се включи в борбата срещу вируса
Той е центърът на вниманието ми, заяви актрисата
Славата понякога ми идва в повече, казва звездата от „Игра на тронове“, която преживя тежък здравословен проблем
Звездата от "Игра на тронове" се страхувала да не умре пред камерите
Шефовете й казали, че ще разочарова феновете, ако не го направи
Актрисата била първия избор за ролята
Актрисата си пускала слова и на други диктатори
Шестте епизода ще са по-дълги
Екипът на "Игра на тронове" с всички си статуетки, които спечели, ЕПА/БГНЕС
Роузи Мак е дубльорката на Емилия Кларк при голите сцени в хита "Игра на тронове". Тя е едва на 19, но вече е показвала доста от себе си на почти цели...
Героинята във филма "Аз преди теб" живее в провинциално английско градче. Луиза "Лу" Кларк (Емилия Кларк) е чудачка без ясна цел в живота. Тя сменя по...
Звездата от "Игра на тронове" Емилия Кларк скандализира феновете си с откровения пред сп. "Гламур". "Бих искала в сценария на поредицата да видя Денер...
Звездата на Емилия Кларк е високо, високо и актрисата от "Игра на тронове" се радва на все повече фенове. Тя ги зарадва с разголени снимки на американ...
Емилия Кларк отказала да се снима в еротичната драма "50 оттенъци на сивото" заради наличието на много разголени сцени. "Във филма има огромно количес...