Битата учителка: Практика е родители да нахлуват в училището
Практика е родители да нахлуват в училище по всяко всяко време. Това заяви в ефира на Нова тв учителката Емилия Калоянова, която бе бита от родител пр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Емилия Калоянова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Практика е родители да нахлуват в училище по всяко всяко време. Това заяви в ефира на Нова тв учителката Емилия Калоянова, която бе бита от родител пр...
Ние учителите имаме механизъм да работим с децата, но институциите трябва да работят с родителите. Това заяви пред бТВ учителката Емилия Калоянова, ко...
Учителката, която бе пребита от ромка в "СОУ Васил Левски" - Севлиево, написа открито писмо, чрез което се обръща към всички нейни колеги и родители н...