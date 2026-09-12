Всичко за Емил Велев

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Последни новини Спорт
"Монтана" би от 20-ия опит

"Монтана" би от 20-ия опит

Емил Велев и "Монтана" върнаха с пълна сила интригата около това кой ще играе плейоф за оставане в "А" група. На ст. "Огоста" тимът удари 3:2 "Черно м...

10 май | 18:59
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Кокала поема към Монтана

Кокала поема към Монтана

Емил Велев по всяка вероятност ще е следващият треньор на "Монтана". В началото на седмицата треньорският пост на "Огоста" бе овакантен, след като ос...

11 ноември | 17:29
0 коментара
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Кокала падна, но вбеси "Ботев"

Кокала падна, но вбеси "Ботев"

Петър Пенчев дебютира с победа в Коматево Шоу на Емил Велев - Кокала нажежи страстите в Коматево в иначе сравнително спокойния мач "Ботев" - "Хасково...

07 декември | 18:12
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Кокала се извини на Локо Пд

Кокала се извини на Локо Пд

Пловдив. Треньорът на Хасково Емил Велев е провел днес телефонен разговор с административния директор на Локомотив Пловдив Атанас Узунов, информира оф...

03 ноември | 15:35
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Кокала съзря завера

Кокала съзря завера

"Локо" (Пд) изплува от дъното, след като победи 1:0 "Хасково" като домакин. Попадението за "Локо" (Пд) отбеляза Карагарен в 4-ата минута. После двата...

02 ноември | 17:40
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Коко Динев предаде властта

Коко Динев предаде властта

Коко Динев предаде властта в ръцете на феновете. Marica.bg съобщи, че враждуващите страни са имали ползотворна среща днес в София. Бизнесменът от Санд...

07 юли | 17:48
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