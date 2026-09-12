Кокала се произнесе за новия треньор на Левски
Емил Велев коментира назначението на Хулио Веласкес
Следете всички новини, анализи и коментари за Емил Велев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Емил Велев коментира назначението на Хулио Веласкес
Васил Божков не спира да се подиграва с клуба
Да прехвърлят бързо акциите на Сираков, каза Емил Велев
Уунищожаване на короната с всякакъв вид препарат или течност, препоръчва Емил Велев
Бившият треньор на "сините" не вярва да се стигне до фалит
Ден след загубения финал за Купата на България от ЦСКА с 0:1 "Монтана" и Емил Велев се разделят, информира Дарик. Контрактът на специалиста е до края...
Емил Велев и "Монтана" върнаха с пълна сила интригата около това кой ще играе плейоф за оставане в "А" група. На ст. "Огоста" тимът удари 3:2 "Черно м...
Треньорът Емил Велев е една от най-колоритните личности в България футбол. Известният с прякора си "Кокала" специалист класира своя Монтана на финал в...
Борислав Балджийски отново си показа рогата. Скандалният халф се изпокара с треньора на "Монтана" Емил Велев и веднага си събра багажа. Той е напуснал...
Спорна дузпа и драма върнаха „Славия" на победния път след трите поредни загуби в „А" група. „Белите" удариха 1:0 у дома „Монтана". В герой за отбора...
Емил Велев по всяка вероятност ще е следващият треньор на "Монтана". В началото на седмицата треньорският пост на "Огоста" бе овакантен, след като ос...
Треньорът на "Хасково" Емил Велев нахлу на терена по време на контролата с "Локо" Сф (1:1). Специалистът протестира срещу грубо нарушение срещу свой ф...
Петър Пенчев дебютира с победа в Коматево Шоу на Емил Велев - Кокала нажежи страстите в Коматево в иначе сравнително спокойния мач "Ботев" - "Хасково...
Треньорът на "Хасково" Емил Велев изгони от отбора защитника Николай Димитров. Така той продължи да показва вратата на ненужните му футболисти. Кока...
Бих "Берое" с шестима от юношите похвали се треньорът на "Хасково" Емил Велев. Воденият от него тим спъна заралии с 1:0 на "Ямача". "Аз ли съм им вин...
Треньорът на "Марек" Емил Велев заяви, че още е рано тимът му да бъде отписван от борбата за оцеляване в "А" група. След 1:2 срещу "Локо" (Сф) Кокала...
Пловдив. Треньорът на Хасково Емил Велев е провел днес телефонен разговор с административния директор на Локомотив Пловдив Атанас Узунов, информира оф...
"Локо" (Пд) изплува от дъното, след като победи 1:0 "Хасково" като домакин. Попадението за "Локо" (Пд) отбеляза Карагарен в 4-ата минута. После двата...
Коко Динев предаде властта в ръцете на феновете. Marica.bg съобщи, че враждуващите страни са имали ползотворна среща днес в София. Бизнесменът от Санд...
Емил Велев си докара нови врагове. Кокала се заяде с "Черноморец" в мрежата. Той обяви във Фейсбук, че бургазлии заслужават да изпаднат, защото са хом...