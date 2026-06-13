Майката на шофьора-убиец от Яхиново: Опитват се да го натопят
„Не вярвам Емил да е бил пиян и да е карал с превишена скорост, той трепереше за колата си и избягваше дупките, за да не я счупи. Той паркираше далеч...
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„Не вярвам Емил да е бил пиян и да е карал с превишена скорост, той трепереше за колата си и избягваше дупките, за да не я счупи. Той паркираше далеч...