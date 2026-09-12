Крокодила бил в бандата на „Новите Килъри"
Емил Милев с обвинение за обира на бензиностанция в Бухово
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Емил Милев с обвинение за обира на бензиностанция в Бухово
Винят го за кражбите в "Спиди", Студентски град, 2 пощенски клона и ОББ
София. Емил Милев, известен с прозвището си Крокодила, е бил задържан при специализирана полицейска операция. Това съобщи главният секретар на МВР Све...