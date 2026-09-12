Нови 16 г. затвор за Крокодила заради обир
Втора тежка присъда за въоръжен грабеж в магазин "Била" получи Емил Милев
Следете всички новини, анализи и коментари за Емил Милев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Втора тежка присъда за въоръжен грабеж в магазин "Била" получи Емил Милев
София. Известният магистрален бандит Емил Милев-Крокодила отново е задържан от полицията. Повдигнато му е трето обвинение за грабеж и подробно се разс...
София. Известният грабител Емил Милев-Крокодила бе пуснат на свобода без никаква мярка. Според зам.-председателската на Апелативния спецнаказателен съ...
София. Софийски градски съд пусна от ареста Емил Милев – Крокодила с най-леката мярка – подписка. След 4 години издирване Еми Милев бе задържан при с...