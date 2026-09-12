Александър Методиев се закле като депутат
София. Александър Методиев, известен като Бат' Сали, се закле като народен представител. Той влезе в парламента на мястото на Емил Иванов, който беше...
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София. Александър Методиев, известен като Бат' Сали, се закле като народен представител. Той влезе в парламента на мястото на Емил Иванов, който беше...
София. Червеният депутат Георги Кадиев стои твърдо зад позицията си срещу назначението на Емил Иванов за областен управител на София. Недоволството си...
София. Народното събрание прекрати пълномощията на народния представител от Парламентарната група на ДПС Емил Иванов, предаде Фокус. Постъпила е мол...
София. Правителството назначи областни управители на Варна, Перник, Силистра и Софийска област, съобщиха от правителствената пресслужба. Хасково ще и...