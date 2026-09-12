Емил Данчев: Опциите пред Бербатов са няколко
Работим по няколко варианти за бъдещето на Димитър Бербатов, сподели Емил Данчев по повод информациите за интерес от "Олимпиакос". Според гърците утре...
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Работим по няколко варианти за бъдещето на Димитър Бербатов, сподели Емил Данчев по повод информациите за интерес от "Олимпиакос". Според гърците утре...
Агентът на Димитър Бербатов Емил Данчев отрече за евентуален трансфер на българина в "Олимпиакос", който според слуховете в гръцките медии е възможно...
София. Димитър Бербатов и Емил Данчев работят по нови проекти. Това сподели нападателят на Монако в профила си във Facebook. Бившият ни национал публи...
Данчев вече е в Монако за финални преговори Бъдещето на Димитър Бербатов трябва да бъде ясно до няколко дни. Както бе съобщено, българинът преговаря...
Лондон. Мениджърът на Димитър Бербатoв - Емил Данчев вече е в Лондон, където води преговори за евентуален трансфер на българина. Вчера бившият отбор...
София. Димитър Бербатов ще напусне със сигурност Фулъм през януари, новината потвърди агентът на българския нападател Емил Данчев за ТВ7. Бербатов е...
Митко и "Фулъм" почетоха жертвите от двете световни война
Актьорът Краси Радков и певецът Володя Стоянов -Войводата веселиха футболния мениджър Емил Данчев за 60-годишнината му. Импресариото на Митко Бербатов...