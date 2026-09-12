Всичко за Емил Данчев

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Войводата пее за ЧРД на Данчев

Войводата пее за ЧРД на Данчев

Актьорът Краси Радков и певецът Володя Стоянов -Войводата веселиха футболния мениджър Емил Данчев за 60-годишнината му. Импресариото на Митко Бербатов...

08 октомври | 22:00
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