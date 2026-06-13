Важно разкритие от Емо Чолаков и Мария Игнатова
Игнатова се изпълзна от неудобни въпроси за съпруга й Нойзи
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Игнатова се изпълзна от неудобни въпроси за съпруга й Нойзи
Култовият метеоролог осигури силен старт на новия сезон на "Един за друг"
Риалити форматът с водещ Емо Чолаков се завръща на 20 февруари
Вторият сезон на "Един за друг" започва на 20 и 21 февруари
Любимият метеоролог ще води новия сезон на "Един за друг"
Любителите на високите скорости и екстремни преживявания успяха да натрупат сумата от 5500 лв., която загубиха след първите елиминации
Бившият телевизионен синоптик дава старт на „Един за друг“ на 22 февруари
Стават грешки, ние сме синоптици, не "началници", казва телевизионерът Всички обичат Емо Чолаков. Лафовете му връщат усмивките по лицата на хората до...