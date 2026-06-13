Златната палма остана във Франция
Еманюел Берко и Руни Мара си поделиха женската награда Френският филм "Дийпан" на Жак Одиар триумфира със "Златната палма" на фестивала в Кан. Лентат...
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Еманюел Берко и Руни Мара си поделиха женската награда Френският филм "Дийпан" на Жак Одиар триумфира със "Златната палма" на фестивала в Кан. Лентат...