Всичко за Елън Дедженерис

Следете всички новини, анализи и коментари за Елън Дедженерис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Общество
Странни моменти от Оскарите

Странни моменти от Оскарите

Лос Анджелис. Връчването на златните статуетки на Оскарите може и да е вълнуващо само по себе си, но някои събития в кулоарите почти успяха да засенча...

03 март | 12:41
0 коментара
14113