След 19 години: Елън Дедженерис спира токшоуто си
То е отличено с над 60 награди "Еми"
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То е отличено с над 60 награди "Еми"
Сбъдната мечта е на бургазлийката да гостува на Дедженерис
Шоуто на Елън Дедженерис се отлага до януари
Сезон 18 на „Шоуто на Елън Дедженерис“ започва на 9 септември
Елън Дедженерис каза, че се чувства предадена от хората, които са споделили отрицатели истории за нея, съобщи „OK! Magazine“
Телевизионната водеща Елън Дедженерис извлече печалба от 15 милиона долара след продажбата на имението си в Лос Анджелис на боса на компанията "Напстъ...
Ню Йорк. Вероятно най-популярната селфи – снимка досега, инициирана от домакина на Оскарите Елън Дедженерис, се оказа не просто случайно хрумване. Ока...
Лос Анджелис. Връчването на златните статуетки на Оскарите може и да е вълнуващо само по себе си, но някои събития в кулоарите почти успяха да засенча...