Кралица Елизабет II празнува 89-ти рожден ден
Днес британската кралица Елизабет II празнува своя 89-и рожден ден. Тя е най-възрастният действащ монарх в света. Събитието ще бъде отбелязано с търже...
Следете всички новини, анализи и коментари за Елизабет Ii. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес британската кралица Елизабет II празнува своя 89-и рожден ден. Тя е най-възрастният действащ монарх в света. Събитието ще бъде отбелязано с търже...