Крал Чарлз с бележка до майка си. Признанието (СНИМКА)
Венецът за Елизабет ІІ от специални цветя
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Венецът за Елизабет ІІ от специални цветя
Днес тя ще бъде изпратена в последния й път в Уестминстърското абатство, след което ще бъде погребана в Уиндзор
На публични събития принц Хари винаги е с цивилни дрехи, откакто кралицата почина
Тръс ще се срещне с много световни лидери, сред които президентът на САЩ Джо Байдън
Погребението на кралицата ще бъде в Уестминстърското абатство в понеделник
Утре ковчегът ще бъде качен на самолет за Лондон
Благодарим Ви за цялата подкрепа и доброта през последните дни, написа Елизабет ІІ
Кралицата ще направи извънредно ТВ обръщение във връзка с коронавируса
Източник от Бъкингамския дворец издаде тайната, свързана с Елизабет II и Кейт Мидълтън
Лондон. Британската кралица Елизабет ІІ празнува в неделя 87-ия си рождения ден в тесен семеен кръг, съобщиха от Бъкингамския дворец. Говорителят й от...
Лондон. Погребението на Маргарет Тачър е насрочено за следващата седмица на 17 април, съобщиха от Даунинг стрийт. Бившият британски премиер почина в п...