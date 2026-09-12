Всичко за Елица Янкова

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Бронзовата фурия

Бронзовата фурия

Лекари отписвали миньончето заради травма България най-сетнe счупи каръка и спечели медал в Рио. Бронзов, но с емоция като за златен. Защото триумфът...

18 август | 19:15
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