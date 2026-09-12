Мирела се прицели в рекорда на Стефка (ОБЗОР)
Мирела Демирева заслужено спечели приза за Спортист на годината. Сребърната медалистка от олимпийските игри в Рио получи наградата от председателя на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Елица Янкова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мирела Демирева заслужено спечели приза за Спортист на годината. Сребърната медалистка от олимпийските игри в Рио получи наградата от председателя на...
На стилна церемония в Националната художествена галерия Фондация "Български спорт" раздаде традиционните си награди "Спортен Икар", които вече 24 годи...
Боркинята Елица Янкова разкри, че е щяла да забрави бронзовия си медал от Рио в самолета. С прекрасен грим и очила, които я правят още по-красива, тя...
"Обичам да се боря. Мразя всякаква друга тренировка. Обичам борбата". Това заяви пред Нова тв състезателката ни по борба Елица Янкова, която се върна...
Лекари отписвали миньончето заради травма България най-сетнe счупи каръка и спечели медал в Рио. Бронзов, но с емоция като за златен. Защото триумфът...
Ели Лъвското сърце спечели първия медал за България на Игрите, в турнира по борба, кат.до 48 кг, коментира в страницата си във Фейсбук министър Красен...
Поздравления за Елица Янкова. Само на 21 години тя показа истинския борбен дух на българите. Това написа в личния си профил във Фейсбук премиерът Бой...
България вече има своя първи медал от игрите на 31-ата олимпиада в Рио де Жанейро. Бронзовото отличие бе спечелено по уникален начин от страхотната Ел...
Елица Янкова направи страхотно представяне в турнира по женска борба в кат. до 48 килограма в Рио. Варненката успя да преодолее три девойки, но бе спр...
Владимир Дубов и Елица Янкова донесоха още две олимпийски квоти за игрите Рио 2016. На квалификационния турнир в Зренянин, Сърбия и двамата стигнаха ф...
България вече има и сребърен медал от първите европейски олимпийски игри в Баку. Негова носителка стана състезателката по борба Елица Янкова. 20-годи...