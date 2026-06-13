Чернева остава председател на Националното бюро за правна помощ
Правителството определи Елена Чернева за председател, а Вилма Василева – за заместник-председател на Националното бюро за правна помощ. Това ще бъде с...
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Правителството определи Елена Чернева за председател, а Вилма Василева – за заместник-председател на Националното бюро за правна помощ. Това ще бъде с...