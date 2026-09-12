Заради снеговалежите все още има населени места без ток
От "ЧЕЗ Разпределение" работят денонощно за отстраняване на повредите
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От "ЧЕЗ Разпределение" работят денонощно за отстраняване на повредите
Без инвестиции в електропроводите всяка стихия ще ни оставя без ток Три-четири дни без ток. Стотици населени места, десетки хиляди семейства. Днес, в...
14 000 абонати в Монтанско останаха без ток, след като мокрият сняг скъса електропроводи, а нападали дървета и клони затвориха пътища. 22 села изкарах...
Белоградчик. Екипи на ЧЕЗ прокарват нови електропровооди, след като стълбовете на старите падат един по един, съобщи кметът на Белоградчик Борис Никол...
Видин/Монтана. Седем електропровода в областите Видин и Монтана излязоха от строя заради обледяване на жиците, съобщиха от електроснабдителното дружес...