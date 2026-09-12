Голям ден за деветокласниците! Явяват се на изпит по нов начин
От Министерството на образованието увериха, че е създадена цялата необходима организация
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От Министерството на образованието увериха, че е създадена цялата необходима организация
Създадена е специална междуведомствена работна група
Настъпват нови промени
Университетът подписа меморандум с министъра на електронното управление
Онлайн във форума участва вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова
Начело може да застане министърът на електронното управление Божидар Божанов
Трябва обаче да има необходимият софтуер
От 10 декември тя трябва да започне да функционира във всички органи на съдебната власт
Основната цел е да спести разхождането на пациентите
Идеята обяви образователният министър Красимир Вълчев
Изискването е гражданинът-заявител да притежава квалифициран електронен подпис
Проверката е електронна, децата ще пишат само с черен химикал
Въвежда се електронно възлагане на обществени поръчки. Агенцията за обществени поръчки вчера публикува проект на Техническа спецификация за обществена...
109 хиляди клиенти са обслужили в НАП Добрич от началото на годината, отчцитат от приходното ведомство. Близо 25 хиляди физически и юридически лица са...
"Забраненият референдум" е електронен референдум, който включва двата отпаднали въпроса, които трябваше да бъдат включени в предстоящото гласуване. Он...