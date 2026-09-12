Просветният министър изненада най-големите отличници на България
Той поздрави за успеха родителите и учителите на отличените ученици
Следете всички новини, анализи и коментари за Електронни Книги. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той поздрави за успеха родителите и учителите на отличените ученици
Специализираната операция е проведена миналата седмица
Библиотека "Н.Вапцаров"-Кърджали предвижда и предоставянето на електронни книги от пролетта
Ню Йорк. Шест месеца след смъртта на Габриел Гарсия Маркес за пръв път негови книги ще бъдат публикувани в електронен вариант. Със задачата се е заело...
София. Столичната библиотека въвежда електронно обслужване. Част от нейния фонд и административните услуги ще бъдат достъпни и извън сградата на библи...
София. Цените на хартиените книги ще се сринат под натиска на евтините електронни книги, предупреждава председателят на Асоциация „Българска книга" Ве...