Бизнесът пести 73 млн. от електронни болнични
От януари работодателите няма да са длъжни да носят листовете в НОИ Малките фирми и хората, които се осигуряват сами, могат да ги предават и на харти...
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От януари работодателите няма да са длъжни да носят листовете в НОИ Малките фирми и хората, които се осигуряват сами, могат да ги предават и на харти...
71 млн. лв. ще спестява бизнесът на година от електронното подаване на болнични от 1 януари 2016 г. Това съобщи шефът на НОИ Бисер Петков. От догодина...
Пловдив. "Проблемът не е в електронните болнични листове, а в невъзможността за комуникация между НОИ и личните лекари", заяви на пресконференция в Пл...
София. От 1 януари 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) започва издаването на електронни болнични, съобщиха от пресцентъра на института....
София. На страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) се съобщава, че на сайта на института - ТУК, в рубрика Е-услуги - еБолнични листове, е...