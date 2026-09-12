Готвят нов вид шофьорски книжки! Експерт каза защо са по-добри
При електронизацията квалификацията на водача може да бъде проследена във всяка една държава от ЕС
Следете всички новини, анализи и коментари за Електронизация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
При електронизацията квалификацията на водача може да бъде проследена във всяка една държава от ЕС
Изпълнението на оперативните програми, финансирани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, вече може се следи в реално време. Инструментъ...
София. Финансиране няма да има по оперативната програма за електронизация на правосъдието в Министерство на правосъдието, ако Висшият съдебен съвет (В...