Славин се завърна с клип на "Ела" (ВИДЕО)
Славин Славчев, който спечели третия сезон на "X Factor", се завърна с видеото към първия си сингъл. Той изпълни песента на сцената, малко след като п...
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Славин Славчев, който спечели третия сезон на "X Factor", се завърна с видеото към първия си сингъл. Той изпълни песента на сцената, малко след като п...