"Барса" се разголи преди "Ел Класико"
Сестрата на Роналдо предава мача чрез блог Страстите пред утрешното "Ел Класико" се разгорещяват. Звездата на "Барса" Неймар реши да загрее за мача,...
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Сестрата на Роналдо предава мача чрез блог Страстите пред утрешното "Ел Класико" се разгорещяват. Звездата на "Барса" Неймар реши да загрее за мача,...