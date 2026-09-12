Пикасо и Ел Греко в София
София. Изложба на великия Пабло Пикасо, експозиция на фотографии върху творчеството на неповторимия Ел Греко и културно земетресение в София. Това обе...
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София. Изложба на великия Пабло Пикасо, експозиция на фотографии върху творчеството на неповторимия Ел Греко и културно земетресение в София. Това обе...
Творби на Пикасо от музея му в Малага ще бъдат показани в Националната художествена галерия на 25 октомври догодина. Два месеца ценителите на великия...
Лондон. Две картини на великия испански художник Ел Греко бяха продадени на търг от лондонската аукционна къща "Сотбис" за 19,21 млн. долара. "Молитв...
Родният край на художника ухае на мащерка и олеандри