Всичко за Ел Греко

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Пикасо и Ел Греко в София

Пикасо и Ел Греко в София

София. Изложба на великия Пабло Пикасо, експозиция на фотографии върху творчеството на неповторимия Ел Греко и културно земетресение в София. Това обе...

18 декември | 17:26
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Пикасо и Ел Греко у нас

Пикасо и Ел Греко у нас

Творби на Пикасо от музея му в Малага ще бъдат показани в Националната художествена галерия на 25 октомври догодина. Два месеца ценителите на великия...

27 ноември | 19:10
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$19 млн. за Ел Греко

$19 млн. за Ел Греко

Лондон. Две картини на великия испански художник Ел Греко бяха продадени на търг от лондонската аукционна къща "Сотбис" за 19,21 млн. долара. "Молитв...

05 юли | 20:10
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