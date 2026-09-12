Българите намериха нова екзотична дестинация за купуване на имоти
Купувачи от общо 42 националности са инвестирали в недвижим имот в тази страна само през 2023 година
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Купувачи от общо 42 националности са инвестирали в недвижим имот в тази страна само през 2023 година
Цените за уникалния терариум започват от 6 лева
На пътя няма светофари, предимство се взима с клаксон
Кои са най-предпочитаните дестинации по празниците
Веригата посреща лятото на 14-ти юни със селекция от над 30 екзотични продукта
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Колажи от Ню Йорк, пластики, съдове от екзотично дърво и корени от орех са сред акцентите в лятната колекция на столичната галерия "Червената точка"....
Посланик Ванеса Ивон Калверт (в средата) разрязва юбилейната торта във формата на националния флаг на РЮА
Шладминг. Наред с големите звезди в ските в Шладминг има и трима екзотични спортисти, които въпреки слабите си умения в белите спортове предизвикаха о...