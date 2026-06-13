"Екзакта": ГЕРБ -24,5%, БСП - 14,4%, ако изборите бяха на 27 май
ГЕРБ е първа политическа сила с 24,5%, а БСП 14,4% от вота на избирателите, ако изборите бяха на 27 май. Това показват данните от национално представи...
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ГЕРБ е първа политическа сила с 24,5%, а БСП 14,4% от вота на избирателите, ако изборите бяха на 27 май. Това показват данните от национално представи...