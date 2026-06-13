Лавината влачила цели 800 метра тримата скиори
Момиче се отказало от екстремното каране в последния момент, с което се спасило Тримата скиори, които вчера загинаха при екстремно каране в Пирин, са...
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Момиче се отказало от екстремното каране в последния момент, с което се спасило Тримата скиори, които вчера загинаха при екстремно каране в Пирин, са...