Добрев води US гигант в "Терес" и "Силистар"
Американският гигант "Ексон Мобайл" проучва сериозно възможността за участие в конкурсите за разрешително за търсене и проучване за нефт и природен га...
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Американският гигант "Ексон Мобайл" проучва сериозно възможността за участие в конкурсите за разрешително за търсене и проучване за нефт и природен га...