Всичко за Екшън План

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Европа с екшън план за Е2 млрд.

Европа с екшън план за Е2 млрд.

Искам да изкажа дълбоките си съболезнования на целия френски народ. Ние сме с вас! Това беше първата реакция на еврокомисар Кристалина Георгиева. Нови...

14 ноември | 20:20
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