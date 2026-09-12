Нови мостове в България. Екшън план
Залага се още на надграждане на фериботни линии по река Дунав
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Залага се още на надграждане на фериботни линии по река Дунав
Какви са ключови всекидневни дейности, които да помогнат да повишим щастието си в пандемичната обстановка
Тези пари трябва да ограничат въздействието на коронавируса
Бежанка се опита да се самозапали на Идомени, където има 10 000 бежанци Напрежението на македонско-гръцката граница, където вече има струпани 10 000...
Искам да изкажа дълбоките си съболезнования на целия френски народ. Ние сме с вас! Това беше първата реакция на еврокомисар Кристалина Георгиева. Нови...
Документът за бързо развитие на региона готов до Великден Не е нужно човек да е от Северозапада, за да милее за него. С тези думи, изказани от инициа...
Представляващият ВСС Соня Найденова има няколко инициативи за дневния ред на днешното заседание
Добрите тенденции в доклада са от последните месеци, твърди кабинетът